Kommentar: Eine Nintendo Switch Pro

Die Nintendo Switch wird in wenigen Monaten vier Jahre alt und dann startet das fünfte Jahr der Konsole. Normalerweise würde man sich jetzt schon langsam über den Nachfolger unterhalten, aber die Switch ist so extrem erfolgreich, dass dieser nicht so schnell kommen wird – Nintendo spricht sogar von der Halbzeit.

Doch für 2021 steht eine neue Nintendo Switch im Raum und nachdem Nintendo das Lineup bereits mit einer günstigen Lite-Version ergänzt hat, könnte nun eine Pro-Version folgen. Und ganz ehrlich: Die würde ich mir langsam auch wünschen.

Nintendo Switch Pro: Mehr Spaß mit Spielen

Ich weiß, bei Nintendo lag der Fokus noch nie auf Hardware, aber ich habe in den letzten Wochen viel gezockt und viele Spiele auf der PlayStation 5 und Xbox Series X gespielt. Und bei einem Spiel habe ich Ende 2020 gemerkt, dass die Hardware der Nintendo Switch nicht mehr ausreicht: Ori and the Will of the Wisps.

Versteht mich nicht falsch, das Spiel ist hervorragend und macht auch auf der Nintendo Switch viel Spaß, aber es ist kein Vergleich zur Xbox-Version. Die sieht deutlich besser aus, läuft flüssiger und das exakt gleiche Spiel macht auf der Xbox viel mehr Spaß. Eine potente Hardware ist wichtig, auch für Nintendo.

Das ist nur ein Beispiel, ich habe auch Sackboy auf der PlayStation 5 gespielt und mich immer wieder gefragt, wie viel Spaß ein Super Mario Odyssey mit so einer Grafik machen würde. Oder wie wäre es mit dem neuen Zelda? BotW ist ein sehr gutes Spiel, aber mit der Grafik von The Last of Us 2 wäre es noch besser.

Die Spiele von Nintendo sind hervorragend, aber sie wären noch besser, wenn sie eine gute Grafik hätten. Und ich rede hier nicht von Next-Gen-Grafik, gar nicht, sondern von Last-Gen-Grafik – zum Beispiel die einer PlayStation 4. Es würde mir schon ausreichen, wenn eine Nintendo Switch diese Leistung auf dem TV hätte.

Nintendo Switch Pro: Hardware wäre vorhanden

Der Gedanke ist dabei auch gar nicht so abwegig, denn das Argument mit der mobilen Hardware der Switch gilt nicht. Schauen wir uns Geräte wie ein iPhone 12 an, dann stellen wir fest: Die CPU- und GPU-Leistung wäre locker vorhanden. Und das auf einem sehr kleinen Raum und extrem gut für die Akkulaufzeit optimiert.

Eine Nintendo Switch Pro mit der Power eines iPhone 12 und vielleicht noch mit einem OLED-Panel von Samsung wäre kein Problem, es wäre aber teuer. Doch die Nintendo Switch und Switch Lite decken die breite Masse bereits ab und Sony und Microsoft haben gezeigt: Menschen zahlen weiterhin 500 Euro für eine Konsole.

Wir haben eine Nintendo Switch Lite für knapp 229 Euro, die alle Handheld-Nutzer abholt, wir haben eine Nintendo Switch für 369 Euro und ich würde mir für 2021 eine Nintendo Switch für 499 Euro wünschen, die dann auch endlich mal die Hardware an erste Stelle rückt. Und mit 500 Euro könnte man sehr viel machen.

Ich werde auch weiterhin mit der Nintendo Switch zufrieden sein und ich werde auch weiterhin die Nintendo-Spiele zocken, weil sie eben exklusiv sind. Gibt es ein Spiel aber für eine andere Plattform, wird die Switch ignoriert. Und das müsste nicht sein, denn Nintendo könnte deutlich mehr aus der Switch herausholen.

Mal schauen, ob an den Gerüchten etwas dran ist, aber wir haben gute Quellen und die aktuelle Nintendo Switch ist nicht unbedingt für weitere 4 Jahre ausgelegt.

Eine Nintendo Switch Pro für 499 Euro mit potenter Hardware wäre daher ganz oben auf meiner Wunschliste. Eine Lite-Version für den mobilen Einsatz, die Switch für die „Mitte“ und eine Pro-Version mit Fokus auf Gaming am TV, das wäre doch ein optimales Lineup. Und Entwickler müssten ihre Spiele nicht ständig für die Switch anpassen, weil die Hardware nicht ausreicht, sie diese aber unterstützen wollen.

2021 scheint jedenfalls ein großes Jahr für die Nintendo Switch zu werden und ich wäre bereit für neue Hardware. Oder bin ich mit diesem Wunsch alleine?

PS: Auf dem Beitragsbild ist der Nintendo Switch Pro Controller zu sehen.

