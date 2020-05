NFC mit Standard zum kabellosen Laden

Qi hat sich als Standard beim kabellosen Laden durchgesetzt und wird vermutlich auch der Standard bei den meisten Geräten bleiben. Doch das NFC Forum hat nun grünes Licht für die „Wireless Charging Specification (WLC)“ bekommen.

Das bedeutet, dass NFC-Modelle bald kabellos geladen werden können. Es ist aber keine Alternative für Qi, sondern eher eine Ergänzung für kleine Gadgets. Es wird auch nur mit 1 Watt geladen, so das NFC Forum in einer Pressemitteilung.

Diese Option ist also für Geräte wie einen Fitness-Tracker und Co. gedacht und wird wohl nicht in größeren Smartwatches oder gar Smartphones zu finden sein. Mal schauen, wann wir die ersten Gadgets sehen, die das nutzen können.

The WLC was published last year as a Candidate Specification and after a careful validation process, the NFC Forum is now able to publish this specification as an adopted Technical Specification, ready for implementation in the market.