Nintendo: Neue App für Directs, Switch-Käufe und mehr

Nintendo hat in Japan eine ganz neue App namens „My Nintendo“ an den Start gebracht, welche mehrere Dinge in eine App packt. So kann man unter anderem die Ankündigungen von Nintendo verfolgen, inklusive Live-Videos. Man wird auch eine Nintendo Direct in der neuen App verfolgen können.

Meldet man sich mit seiner Nintendo ID an, dann kann man diverse Statistiken anzeigen lassen und beispielsweise auch Spiele für die Switch kaufen. Die App gibt es für Android und iOS und sie wurde für Smartphones und Tablet optimiert.

Bisher ist die App nur für Japan veröffentlicht worden, so Japanese Nintendo, aber eine internationale Veröffentlichung wäre ebenfalls möglich. Wir werden das mal im Auge behalten und euch hier informieren, falls die neue „My Nintendo“-App für Android und iOS von offizieller Seite nach Deutschland kommt.

