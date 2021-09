Nintendo Direct für September ist offiziell

Viele haben damit gerechnet und es hat sich auch schon angedeutet, eigentlich sogar ein bisschen früher. Nun ist sie allerdings offiziell, die Nintendo Direct für September. Sie findet am 24. September um 00:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Dritte große Nintendo Direct für 2021

Während Nintendo also letztes Jahr komplett auf dieses Format verzichtete und nur kompakte Ausgaben veröffentlichte, so haben wir in diesem Jahr wieder drei große und vollwertige Ausgaben. Es dürfte aber die letzte Direct für 2021 sein.

Was werden wir sehen? Nintendo wird sicher über kommende Spiele für Q4 2021 sprechen, wie Metroid und Pokémon. Doch da ist sehr viel bekannt, ich denke der Fokus bei dieser Ausgabe wird dann auch auf dem kommenden Jahr liegen.

Marketing für OLED-Switch läuft an

In ein paar Tagen startet die neue Nintendo Switch mit OLED-Display und nächste Woche werden die Reviews kommen, da will man jetzt sicher auch für eine „gute“ Stimmung sorgen und zeigen, worauf man sich noch so alles freuen kann.

Die Direct ist für 40 Minuten angesetzt, was doch recht lange für eine Ausgabe ist. Da wird es also einiges zu sehen geben. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die letzte Ausgabe – werden wir ein Datum für das neue Zelda bekommen?

PS: Die deutsche Pressemitteilung sprich mittlerweile davon, dass sich die Direct „hauptsächlich Informationen zu den in diesem Winter erscheinenden Spielen“ widmen wird. Mit einer großen Ankündigung rechne ich aber nicht mehr.

