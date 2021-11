Nintendo spricht bereits über das „nächste Gaming-System“

Nintendo spricht nicht gerne über die Zukunft bei der Hardware, mittlerweile geht man sogar recht „aggressiv“ gegen die Meldungen von Bloomberg vor, die ja neben einer OLED-Switch auch noch eine 4K-Switch in den Raum geworfen haben.

Diese könnte Ende 2022 oder Anfang 2023 kommen, aber mit Blick auf die Krise im Halbleitergeschäft ist das alles sehr unsicher. Es gibt jedoch einige gute Quellen, die behaupten, dass es ein SDK mit 4K-Support bei einigen Entwicklern gibt.

-->

Von offizieller Seite hat Nintendo sowas wie eine „Switch Pro“ dementiert, aber in den aktuellen Geschäftszahlen spricht man nun über ein „Next Gaming System“. Das soll an den Ansatz der Switch anknüpfen und die Marke weiter stärken.

Details? Die gibt es natürlich noch nicht. Nintendo betont nur, dass der Nintendo Account eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Die Hardware wird Kern dieser Strategie bleiben, auch wenn sich Nintendo immer mehr nach Alternativen (wie Filmen oder mobilen Spielen) umschaut, um die eigene Marke weiter zu stärken.

With Nintendo Switch, we introduced the ability to link to a Nintendo Account and created a foundation for maintaining relationships with consumers going forward. We want to maintain a positive, lasting relationship with consumers through these accounts.