Nintendo Switch: Das „alte“ Zelda ist derzeit im Angebot

Nintendo hat zwar eine Cyber-Aktion im eShop für die Nintendo Switch gestartet, da sind aber viele AAA-Spiele von Nintendo selbst nicht dabei. Und da einige an Weihnachten eine Nintendo Switch bekommen werden und sicher auf der Suche nach Switch-Klassikern sind: Zelda: Breath of the Wild gehört da definitiv dazu.

Bei Otto bekommt man den Titel derzeit für 44,99 Euro, was ein sehr guter Preis für das Spiel ist. Ja, es ist bald 5 Jahre alt, aber die guten Switch-Spiele sind extrem preisstabil. Bei Amazon gab es das „alte“ Zelda ebenfalls für unter 45 Euro, doch das Angebot ist derzeit nicht verfügbar – vielleicht kommt es aber bald zurück.

Über Zelda: Breath of the Wild muss ich an dieser Stelle nicht viel sagen, es kommt auf 97 Punkte (!) bei Metacritic und ist ein Pflichtspiel für die Nintendo Switch. Und 2022 steht der Nachfolger an, daher sind die Weihnachtsfeiertage vielleicht ein guter Zeitpunkt, um Zelda (erneut, vielleicht habt ihr es verkauft) zu spielen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

