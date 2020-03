Nintendo Switch: Animal Crossing ab sofort verfügbar

Nintendo hätte sich vermutlich keinen besseren Zeitpunkt für den Release von Animal Crossing: New Horizons für die Switch aussuchen können. Die Welt befindet sich in der Krise und da kommt dieses entspannte Aufbauspiel genau richtig.

Worum geht es bei Animal Crossing: New Horizons? Ich habe es noch nicht gespielt, aber mir einige Reviews dazu angeschaut. Ein richtiges „Ziel“ hat dieses Spiel nicht, man baut sich quasi eine digitale Parallelwelt auf und das kann man wenige Stunden oder mehrere Monate machen. Das Spiel ist ab sofort bei Amazon auf Lager.

Ich muss gestehen: Bisher ging Animal Crossing weitestgehend an mir vorbei, ich habe mir ältere Teile nur mal kurz angeschaut. Die Reihe hat aber viele Fans gefunden und es gibt sogar Stimmen, die behaupten, dass ihnen das Spiel aus einer Depression geholfen hat. Daher ist jetzt wohl ein guter Zeitpunkt für die Switch-Version.

Die Reviews sind überwiegend positiv und ich bin selbst gespannt, was an dem Hype rund um das Spiel dran ist. Ein Review habe ich euch weiter unten eingebunden. Bei Metacritic hat sich Animal Crossing: New Horizons übrigens direkt einen Platz in den Top 10 der besten Switch-Spiele aller Zeiten gesichert.

