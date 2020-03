Nintendo Direct wohl am 26. März

Die Nintendo-Fans warten seit Wochen auf eine neue Direct und nachdem sich eine neue Ausgabe vor ein paar Tagen andeutete und gestern der Mario Day stattfand, hatten viele die Hoffnung, dass Nintendo eine für diese Woche ankündigt.

Doch der gestrige Tag ging vorbei und es gab „nur“ eine kleine Ankündigung mit LEGO, denn es sieht so aus, als ob Super Mario Lego in Planung sei. Da wird es aber bald mehr Informationen geben – vielleicht schon am 26. März auf der Nintendo Direct.

Wie VentureBeat exklusiv erfahren hat, wird die Nintendo Direct nämlich erst in der letzten März-Woche stattfinden. Nintendo dürfte die Direct also am 23. oder 24. März offiziell ankündigen. Kommende Woche ist allerdings auch etwas geplant.

Nintendo: Indie World nächste Woche

Nintendo soll für den 18. März eine Indie World geplant haben. Kommende Woche gibt es also vermutlich eine Vorschau auf die Indie-Spiele für 2020 und eine Woche später zeigt uns dann Nintendo, was man für die Switch in diesem Jahr geplant hat.

Am 20. März werden wir Animal Crossing für die Nintendo Switch sehen, doch die Roadmap für das vierte Jahr der Nintendo Switch hat noch einige Lücken. Diese wird Nintendo vermutlich im März schließen. Es fehlt unter anderem noch ein Blockbuster für Weihnachten und da könnten wir 2020 vielleicht sogar Mario Kart 9 sehen.

