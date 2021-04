Nintendo Switch Lite bekommt neue Farbe

Nintendo erweitert das Angebot an Farben für die Switch Lite und schickt ab dem 7. Mai auch eine Version in Blau ins Rennen. Technisch ist es natürlich weiterhin die normale und bekannte Nintendo Switch Lite, die UVP liegt also bei 229 Euro.

Da man die normale Switch Lite allerdings schon für ca. 200 Euro erhältlich ist, wird der Preis hier sicher auch zügig um ein paar Euro sinken. Die neue Farbe soll die Nachfrage im Frühjahr und Sommer aber wieder ein bisschen ankurbeln.

Mehr gibt es derzeit nicht zu sagen, die neue Switch wird aber parallel zum Spiel „Miitopia!“ kommen – so vermarktet es Nintendo. Es handelt sich jedoch um eine Standardfarbe und keine Sonderedition, sie ist also dauerhaft verfügbar.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

