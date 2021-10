Nintendo Switch OLED kaufen: Zum Marktstart nicht verfügbar

Heute ist der offizielle Marktstart der Nintendo Switch mit OLED-Display, doch wer nicht vorbestellt hat, der wird nur schwer an eine Konsole kommen. Die neue Switch ist seit Wochen ausverkauft und derzeit bei keinem seriösen Online Shop verfügbar.

Selbst Idealo hat derzeit kaum noch Online Shops gelistet und auch bei MediaMarkt oder bei Saturn kann man zwar bestellen, wird aber voraussichtlich ab November versorgt. Und das dürfte geraten und keine offizielle Information von Nintendo sein.

Bei Amazon ging die neue Nintendo Switch im Juli online, war aber sehr schnell ausverkauft und ist seit dem als „Derzeit nicht verfügbar“ gelistet. Vorbestellungen dürften dann allerdings heute im Laufe des Tages bei Vorbestellern eintreffen.

Nintendo Switch OLED: Wann wird es besser?

Ich will nicht zu negativ denken, aber die Knappheit bei Chips und Komponenten steuert vermutlich gerade auf ihren Höhepunkt zu und in einigen Betrieben stehen die Bänder sogar still. Vor Weihnachten dürfte das schwierig mit einer Nintendo Switch OLED werden und ähnlich wie bei der „neuen“ PlayStation und Xbox sein.

Die normale Nintendo Switch ist hingegen normal verfügbar und vermutlich hat man hier bereits genug Einheiten produzieren können. Es gab in den letzten Tagen auch einige Angebote, Nintendo dürfte sich zu Weihnachten also noch einmal auf die alte Generation konzentrieren, falls das OLED-Modell ausverkauft bleibt.

Wann wird sich die Lage wieder entspannen? Es deutet sich derzeit an, dass diese Situation noch eine ganze Weile der Normalzustand sein wird. Heißt: Wenn es gut läuft, dann werden die neuen Konsolen vermutlich ab Mitte 2022 ganz normal erhältlich sein – doch es wäre auch denkbar, dass das vor 2023 nicht passiert.

Video: Nintendo Switch OLED Eindruck

