Nintendo Switch OLED-Modell bei Amazon vorbestellen

MediaMarkt und Saturn waren sehr schnell mit den Vorbestellungen bei der neuen Nintendo Switch mit OLED-Display, nun ist aber auch Amazon mitgezogen und hier gibt es die neue Switch für 349,99 Euro, was ich doch nicht erwartet hätte.

Die ersten Shops legten sich am Anfang auf 400 Euro fest, da es noch keine UVP gab und um den Preis nach unten anpassen zu können. Mittlerweile haben sich MediaMarkt und Saturn auf 359,99 Euro geeinigt, Amazon unterbietet das.

-->

Wie lautet nun die UVP von Nintendo? Wir wissen es nicht, aber es scheint fast so, als ob wir 1:1 den Dollar-Preis (obwohl ohne Steuern in den USA) bekommen. Ich hätte mit 379,99 Euro gerechnet. Marktstart ist dann am 8. Oktober 2021.

Video: Nintendo Switch Pro (2022)

Nintendo Switch: Mario dominiert die Charts in Europa Die GfK hat einen Blick auf die Verkaufszahlen in Europa geworfen und dabei festgestellt, dass Nintendo und Mario auch nach vielen Jahren weiterhin ein Garant für Erfolg sind. Zwei alte Wii U-Spiele dominieren auch die Switch-Charts. Mario dominiert Spiele-Charts in…14. Juli 2021 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->