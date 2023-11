Nintendo Switch: So sehen die aktuellen Zahlen aus

Die Nachfrage nach der Nintendo Switch geht so langsam aber sicher zurück und man spürt der Konsole das Alter an. In der Pandemie gab es ein unerwartetes Hoch und so langsam lässt das nach. Doch die Nachfrage nach der Switch ist noch da.

Nintendo hat im Rahmen der Geschäftszahlen verraten, dass die Switch jetzt auf 132,46 Millionen Einheiten kommt. Im Sommer blickte man auf 129,53 Millionen Switch-Einheiten, Nintendo konnte also ca. 3 Millionen Einheiten in Q3 verkaufen.

Nintendo Switch OLED als treibende Kraft

Ein Blick auf das aktuelle Geschäftsjahr (welches im März 2024 endet) zeigt aber auch, dass das Lite-Modell nicht die beste Idee war, davon hat man in diesem Jahr weniger als eine Million Einheiten verkauft und auch die Original-Switch schwächelt.

Nintendo blickt auf 1,25 Millionen Einheiten, die Nintendo Switch OLED ist mit 4,7 Millionen Einheiten also das Zugpferd im aktuellen Geschäftsjahr geworden. Ich wette, dass die „Switch 2“ kein Lite-Modell bekommt. Jedenfalls keins, welches man nicht am TV anschließen kann (die Switch Lite ist ja theoretisch keine Switch).

Doch nach bald sieben Jahren sind das weiterhin gute Zahlen bei Nintendo, man kann mit der Switch mehr als zufrieden sein, sie hat sich zu erfolgreichsten Konsole von Nintendo entwickelt. Ich glaube aber nicht, dass sie die Sony PlayStation 2 mit über 155 Millionen Einheiten als allgemein erfolgreichste Konsole ablösen wird.

PS: Es steht im Raum, dass die Switch 2 wieder mit LCD starten wird und ich wette, dass Nintendo aus der Switch gelernt hat und schon jetzt eine Neuauflage dieser Konsole mit OLED plant, die dann später kommt und die Nachfrage neu ankurbelt.

