Nissan will ab 2030 nur noch elektrifizierte Autos anbieten

Nissan hat bekannt gegeben, dass man bis 2050 komplette klimaneutral sein möchte. Das betrifft das Produktportfolio und auch das Unternehmen selbst.

Im Zuge dessen gab man auch an, dass es ab 2030 nur noch E-Autos geben wird, wobei Nissan von „elektrifiziert“ spricht. Das ist ein durchaus beliebtes Wort, wenn man die Hybrid-Modelle mit den reinen Elektroautos mischen möchte.

Elektromobilität: 2030 wird wohl Wendepunkt

2030 entwickelt sich immer mehr zu einem Wendepunkt, denn bis dahin dürfte nicht nur die Ladeinfrastruktur ausgebaut und das Portfolio der Hersteller auf einem Level mit den Verbrennern sein, es gibt auch schon erste Länder (wie UK), die neue Verbrenner ab 2030 verbieten wollen. Und Hersteller wie Volvo haben angedeutet, dass sie ab 2030 sogar nur noch Elektroautos anbieten könnten.

Knapp 10 Jahre klingt in der Tech-Welt nach einer Ewigkeit und wenn man sich Branchen wie Handys, Uhren oder TVs anschaut, dann trifft das auch zu. Doch ein Auto ist eine andere Investition, als ein Handy. Selbst die besten Modelle bekommt man für „nur“ 1000 Euro. Ein Auto ist da eben eine ganz andere Hausnummer.

Doch die Tatsache, dass in den kommenden Jahren so viel passieren wird und der normale Nutzer nicht alle zwei Jahre das Auto mit einem neuen Handyvertrag wechselt, macht es spannend. Fehler darf man sich keine Erlauben, sonst kann es schnell passieren, dass man den Wandel verpasst und das Wettrennen verliert.

Das Ziel von Nissan klingt jedenfalls plausibel, wobei konkret von „Anfang der 2030er“ und „in den Schlüsselmärkten“ die Rede ist. Ich bin mal so frei und werfe die Vermutung in den Raum, dass das schneller gehen wird. Und wie es aussieht, ist die Pandemie sogar ein Katalysator für den Wandel in der Autobranche.

