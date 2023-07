Nothing Ear 2 ab sofort in Schwarz erhältlich

Wie kurbelt man die Nachfrage an? Richtig, mit einer neuen Farbe. Das hat bei den Nothing Ear 1 mit einer schwarzen Version geklappt und genau das macht Nothing bei den Ear 2 erneut. Ab heute gibt es die Nothing Ear 2 für 149 Euro in Schwarz.

Technisch ist es der exakt gleiche Kopfhörer, wer aber nicht die weiße Optik der AirPods möchte, der darf jetzt zugreifen. Allerdings nur bei Nothing und derzeit in einer „limitierten Stückzahl“, bei Amazon und Co. findet man nur die weiße Version.

Laut Nothing wird es ab dem 21. Juli eine größere Stückzahl geben und dann wird man mit MediaMarkt auch einen weiteren Partner in Deutschland hinzufügen. Ich habe die Ear 2 in Weiß und Ear 1 in Schwarz und mit sagt die dunkle Version (wie so oft bei Technik) mehr zu. Vor allem bei einem Kopfhörer bevorzuge ich das immer.

