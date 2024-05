Android 15 für das Nothing Phone 2a: Developer Preview lädt zum Testen ein

Nach der Veröffentlichung der ersten Betaversion der kommenden neuen Hauptversion von Android mit der Versionsnummer 15 durch Google Mitte April war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Hersteller ihre Beta-Testprogramme der Öffentlichkeit zugänglich machen würden – und experimentierfreudigen Nutzern die Möglichkeit bieten, Android 15 auf ihren Smartphones auszuprobieren. Mit dem Nothing Phone 2a macht die Firma Nothing jetzt den Anfang.

Android 15 und Nothing OS: Testen und Fehler melden

Eine ausführliche Anleitung, wie man die Developer Preview auf das Mittelklasse-Smartphone bekommt, findet sich auf der offiziellen Webseite von Nothing. Laut Nothing ist die Testversion eher für Entwickler und „fortgeschrittene Nutzer“ geeignet, zumal einige Funktionen wie die Gesichtsentsperrung nicht funktionieren und alle Nothing-spezifischen Apps komplett fehlen.

Zusätzlich wird der Speicher während der Installation formatiert – ein Backup ist daher sehr empfehlenswert. Ich persönlich würde von der Installation dieser Version abraten, die Gefahr von Fehlern und Bugs ist noch sehr hoch. Dennoch ist es eine gute Nachricht, dass das öffentliche Testprogramm gestartet wurde.

Über die Update-Unterstützung kann man sich übrigens bisher nicht beschweren: Seit der Veröffentlichung hat das Nothing Phone 2a Nothing OS 2.5.3, 2.5.4, 2.5.4a, 2.5.5 und zuletzt 2.5.5a erhalten. Dank der Testphase gehe ich davon aus, dass das Nothing Phone 2a relativ kurz nach dem offiziellen Release im Herbst die finale Version von Android 15 mit dem nächsten Hauptversion von Nothing OS erhalten wird.

Eine solche Nachricht kommt mir gerade recht, denn ich stehe kurz vor dem Kauf des Nothing Phone 2a, wobei ich die etwas bessere Variante mit mehr RAM und Speicher für knapp 379 Euro (statt 329 Euro) bevorzugen werde.

