Nintendo Switch: Drei neue Klassiker veröffentlicht, inklusive Super Mario Land

Nintendo hat mal wieder neue Klassiker für Nintendo Switch Online angekündigt und zum 35. Jubiläum des Game Boy, gibt es nicht nur Alleyway und Baseball, es gibt mit Super Mario Land auch ein ganz großes Highlight von meiner Kindheit.

Ich weiß nicht, wie oft ich den Titel von 1989 in meinem Leben schon durchgespielt habe, sei es auf dem Game Boy, über die virtuelle Konsole oder Emulatoren. Da will ich an dieser Stelle auch einen etwas älteren Tipp der Woche von mir empfehlen.

Die drei Klassiker sind ab heute für die Nintendo Switch verfügbar, sofern ihr das normale Abo gebucht habt. Habe ich, auch wenn ich es derzeit kaum nutze, aber Super Mario Land ist definitiv ein guter Grund, um das mal wieder zu nutzen.

