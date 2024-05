Nothing Ear und Ear (a) erhalten verbesserten Transparenzmodus mit neuem Update

Mitte April kündigte die mittlerweile recht bekannte Firma Nothing einen „kompletten“ Relaunch ihrer kabellosen Kopfhörer an: Mit den Nothing Ear und den Nothing Ear (a) wird das Fundament der Klanghardware anstelle der üblichen Nummerierung neu gelegt.

Nachdem beide Modelle in den Medien recht positiv aufgenommen wurden, hat sich das Unternehmen dem Feedback angenommen und ein Update für beide Modelle zur Verfügung gestellt beziehungsweise angekündigt.

Nothing Ear und Ear (a): Was enthält das Update?

Der Schwerpunkt liegt auf dem so genannten Transparenzmodus. Dieser Modus kann sich als nützlich erweisen, wenn man Musik hören möchte, ohne dass die Umgebung aus dem Blickfeld gerät – also das genaue Gegenteil von Active Noise Cancelling. Dieser Modus wurde in einigen Testberichten als eher schwach bewertet, das jetzt veröffentlichte Update mit der Versionsnummer 1.0.1.43 geht dieses Problem an.

Die Release Notes sehen wie folgt aus:

Optimised Transparency Mode for a more natural sounding listening experience.

Reduced audio stutters.

Optimised the Bass Enhance toggle for a more defined bass experience.

Besitzer der Nothing Ear können das Update bereits herunterladen, für Besitzer der Ear (a) wird das Update am 10. Mai verfügbar sein.

