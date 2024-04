Neustart bei Kopfhörern: Nothing Ear und Ear (a) vorgestellt und erster Eindruck

Nothing startete mit Kopfhörern und baute das Portfolio mit der Zeit aus. Diese Kategorie bleibt wichtig im Portfolio, aber 2024 steht ein kleiner Neuanfang an.

Nothing Ear in der 3. Generation

Wir bekommen in diesem Jahr keinen Nothing Ear 3, sondern einfach nur einen Nothing Ear, wobei das die dritte Generation des Flaggschiffs ist. Das Design des Ear bleibt erhalten, aber man hat die Details unter der Haube weiter optimiert.

Nothing verspricht einen besseren Sound, es gibt einen 11 mm Treiber, es gibt Hi-Res Wireless Audio, einen besseren Bass, mehr Optionen beim Equalizer, ANC (mit adaptivem ANC und neuen Algorithmen) und die Akkulaufzeit liegt bei 8,5 Stunden ohne ANC, mit dem Case kommt man laut Nothing mittlerweile auf 40,5 Stunden.

Kabelloses Laden ist wieder mit dabei, es gibt Optimierungen für Gespräche, einen Modus für niedrige Latenz und alles wird über die App gesteuert, die es natürlich für Android und iOS gibt, denn Nothing möchte hier auch iPhone-Nutzer abholen.

Der Preis liegt bei 149 Euro und Marktstart ist am 22. April. Vorbestellungen sind ab heute bei Nothing möglich und Partner wie Mediamarkt. Cyberport, Otto folgen.

Neuer Nothing Ear (a) kommt

Der Nothing Ear Stick wird eingestellt, dafür bekommen wir den Nothing Ear (a), bei dem man die gleiche Strategie, wie bei den Smartphones fährt. Das ist die etwas günstigere und leicht schlechtere Version. Doch auf viel muss man nicht verzichten.

Das Design ist fast identisch, es gibt sogar ein exklusives Gelb, der Sound ist auf dem gleichen Level, es gibt adaptives ANC, einen guten Bass, Hi-Res Wireless Audio, einen Treiber mit 11 mm, eine noch bessere Akkulaufzeit mit 9,5 Stunden ohne ANC, aber man muss auf kabelloses Laden im mitgelieferten Case verzichten.

Der Sound ist hier laut Nothing etwas weniger klar, es gibt kein Qi im Case und weniger Optionen beim Equalizer, doch abgesehen davon sind das sehr ähnliche Produkte. Beide haben Bluetooth 5.3 und es gibt viele Aufsätze im Lieferumfang.

Der Preis liegt bei 99 Euro und Marktstart ist am 22. April. Vorbestellungen sind ab heute bei Nothing möglich und Partner wie Mediamarkt. Cyberport, Otto folgen.

Erster Eindruck der Ear-Kopfhörer

Nothing möchte 100 Euro für den Ear (a) und 150 Euro für den neuen Ear haben, ich habe beide hier und mir zwei Fragen gestellt: Ist der Nothing Ear 3 besser als der Ear 2 und wie viel schlechter ist der Ear (a) (abgesehen von der Schreibweise).

Der Unterschied zum Vorgänger fällt mir im direkten Vergleich beim teureren Ear ehrlich gesagt kaum auf, vielleicht ein bisschen, wenn man mit dem Equalizer in der App herumspielt. Mir hat der Ear 2 aber bereits zugesagt. Diesen verkauft man jetzt noch ab, da würde ich also vielleicht sogar zuschlagen (wenn der Preis passt).

Abgesehen davon ist das aber weiterhin ein wirklich guter In-Ear-Kopfhörer mit einem klaren Sound, guten Bass, einer passablen Akkulaufzeit und tollem Design. Auch wenn ich persönlich mittlerweile keine Stängel mehr mag. Falls es euch auch so geht, dann würde ich den aktuellen Active von Jabra an dieser Stelle empfehlen.

Doch wirklich überrascht war ich dann, als ich den Ear (a) genutzt habe, denn da ist mir auch kein großer Unterschied aufgefallen. Jedenfalls keiner, der einen Aufpreis von 50 Prozent rechtfertigt, damit man sich den teureren Nothing Ear kauft.

Für unter 100 Euro ist das ein wirklich sehr guter In-Ear-Kopfhörer mit Stängel und auf den ersten Blick wäre das meine Empfehlung, wenn man das Design mag und einen Kopfhörer in diesem Stil sucht. Und in Schwarz sieht er wirklich sehr gut aus.

Der erste Eindruck ist also positiv, auch wenn ich mir beim normalen Ear etwas mehr erhofft hätte, vielleicht auch das Ende des Stängels oder ein paar Sensoren für Health, wie sie in dieser Kategorie so langsam kommen. Gut, aber mit Blick auf den Nothing Ear (a) eher grenzwertig, denn dieser kann mehr als nur mithalten.

Bei den Höhen ist er vielleicht etwas schlechter, aber wer nicht nur den ganzen Tag mit Podcasts unterwegs ist, und selbst da ist der Sound beim Ear (a) gut (ich höre viele Podcasts) dem würde ich raten, dass er diese 50 Euro sinnvoller investiert.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->