Oceanhorn 2: Gold Edition bei Apple Arcade

Die Entwickler von Oceanhorn (Cornfox & Brothers) haben heute ein großes Update für Oceanhorn 2 veröffentlicht. Das Spiel ist exklusiv für Apple Arcade und für das iPhone, das iPad und den Apple TV verfügbar. Man hat dem Update auch einen Namen gegeben: „The Golden Edition of Oceanhorn 2“.

Das Update für Oceanhorn 2 bringt zwei Erweiterungen mit: The Shield of Chronos und The Criminal Hunt. Die Entwickler haben außerdem das Ende überarbeitet und das Spiel ganz allgemein bei der Performance und Grafik optimiert.

Das große Update für die „Gold Edition“ sollte im Laufe des Tages im Apple App Store landen und für alle verfügbar sein, die Apple Arcade nutzen. Oceanhorn 2 scheint vorerst ein exklusives Spiel für Apple Arcade zu bleiben, es war auch einer der Launch-Titel. Apple Arcade ging im September 2019 an den Start, daher bin ich mal gespannt, ob der Exklusivvertrag nach September 2020 enden wird.

