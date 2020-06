Stardew Valley für Android und iOS im Angebot

Das Spiel „Stardew Valley” hat viele Fans da draußen und falls ihr noch nicht zu diesen gehört, dann ist vielleicht das aktuelle Angebot interessant für euch.

Normalerweise kostet das Spiel gut 9 Euro in den Stores, aktuell bekommt man es aber für 5,49 Euro im Apple App Store für iOS und 4,99 Euro im Google Play Store für Android. Das ist ein sehr guter Preis für die mobile Version des Spiels.

Bei Stardew Valley handelt es sich um ein Aufbauspiel, welches auf so ziemlich allen Plattformen vertreten ist und auf so ziemlich allen Plattformen eine sehr hohe Bewertung der Nutzer genießt. Mit knapp 50.000 Bewertungen im App Store und Play Store kommt das Spiel in beiden Stores auf 4,7 Punkte.

