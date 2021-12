One Night Off: Trailer zum ersten deutschen Amazon Original Spielfilm

In Kürze kommt „One Night Off“ als erster deutscher Amazon Original Spielfilm zu Prime Video. Am 29. Dezember 2021 feiert der Streifen Premiere. Der Trailer gewährt bereits einen kurzen Einblick.

Die Rat Pack Filmproduktion, ein Tochterunternehmen der Constantin Film, hat den Spielfilm One Night Off für ein „internationales Publikum“ für Amazon realisiert. Regie führt Martin Schreier (Traumfabrik), Headwriter sind Murmel Clausen (Bullyparade, Der Schuh des Manitu, Der Beischläfer) und Doron Wisotzky (What a Man, Schlussmacher). Inzwischen ist auch der offizielle Trailer zum Streifen da.

One Night Off: Trailer

Die Bildgestaltung verantwortet Christof Wahl (Fack Ju Göhte, Kokowääh) und die Produzenten sind Christian Becker (Jim Knopf, Wir sind die Welle) und David Gerson (Georgetown, Dark Crimes). Also alles Personen, die durchaus Erfolge vorzuweisen haben.

Darum geht es bei One Night Off:

Der 24-jährige Musik-Enthusiast Noah (Emilio Sakraya) ist frischgebackener Vater, aber noch nicht ganz in seiner neuen Rolle angekommen. Als seine Freundin Marie (Milena Tscharntke) für eine Nacht verreisen muss, hat er endlich die Chance, es ihr und sich selbst zu beweisen: Eine Nacht allein mit Baby ist absolut kein Problem. Allerdings hat Noah die Rechnung ohne seinen Freund und Vollchaot Baumi (Helgi Schmid) gemacht: Der eröffnet ihm, dass ausgerechnet in dieser Nacht ihr innig geliebter Club das letzte Mal die Türen öffnet, bevor er abgerissen wird – das darf man einfach nicht verpassen! Mit dem Baby zu einem Konzert gehen – unmöglich, oder? Doch Baumi klopft den jungen Daddy weich. Als Noah schließlich widerwillig zustimmt, ahnt er nicht, dass ihm die verrückteste Nacht seines Lebens bevorsteht, bei der eine Katastrophe die nächste jagt – und das alles mit Baby Ben an Bord und seiner argwöhnischen Schwägerin Sarah (Carol Schuler) auf den Fersen …

