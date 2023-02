One UI 5.1: Samsung äußert sich offiziell zum großen Android-Update

Wir haben diese Woche darüber berichtet, dass der Rollout von One UI 5.1 als großes Punkt-Update für Android 13 noch im Februar anlaufen wird und danach erreichten uns zahlreiche Mails und Hinweise, dass es sogar schon direkt losgeht.

Und das nicht nur bei der Galaxy S22-Reihe von 2022, sondern auch bei der Galaxy S21-Reihe und bei der Galaxy S20-Reihe. Die Foldables (Flip 3 und 4 und Fold 3 und 4) sind ebenfalls mit dabei, ebenso wie die Note 20-Reihe und die FE-Modelle.

Einige Nutzer werden das Android-Update schon sehen, bei anderen taucht es vielleicht noch heute auf und wieder andere bekommen es in den nächsten Tagen oder Wochen (vor allem ältere Modelle müssen hier meist etwas länger warten).

Doch es geht offiziell los und die entsprechenden Details zu One UI 5.1 wurden heute von Samsung in einem eigenen Blogeintrag genannt. Dort erfahrt ihr auch, welche Features bei welchem Modell fehlen, denn Dinge wie die Expert RAW-App bekommen natürlich nicht alle Smartphones. Schaut da also gerne mal vorbei.

Und noch ein Hinweis zum Abschluss: Weitere Galaxy-Smartphones dürften auch in diesem Jahr wieder später folgen, unter anderem die Galaxy A-Reihe. Da kam das Update (One UI 4.1) letztes Jahr erst im Sommer, es dauert also noch etwas.

