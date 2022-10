One UI 5: Neuer Lockscreen, neue Widgets, neue Icons und mehr

Samsung testet One UI5 seit einigen Wochen und wird das Update, welches auf Android 13 basiert, noch in diesem Monat für die Galaxy S22-Reihe verteilen. Bisher hat man die neue Version im Hintergrund getestet, jetzt nennt man die Details.

One UI 5: Neuer Lockscreen für Samsung-Nutzer

In einem ausführlichen Blogeintrag zeigt Samsung die Neuerungen, die man selbst bei Android 13 draufpacken wird. Es gibt unter anderem einen neuen Lockscreen, der ein bisschen an iOS 16 erinnert, was die Beta-Nutzer schon bemerkt haben.

Außerdem gibt es gestapelte Widgets auf dem Homescreen, so könnt ihr zum Beispiel den Kalender abwechselnd mit Fotos aus eurer Galerie anzeigen lassen. Und Samsung hat laut eigenen Angaben ein paar Icons in One UI 5 überarbeitet.

Hinzu kommt Feinschliff hier und da, wie zum Beispiel bei den Benachrichtigungen. Mit Bixby Text Call kann man bei einem Anruf auch via Text antworten und dieser wird dann vorgelesen, es gibt neue Routinen, man kann Text von einem Bild in eine App kopieren und es gibt ein neues Dashboard für Sicherheit und Privatsphäre.

Als Samsung-Nutzer kann ich euch einen Blick in den Blogeintrag von Samsung empfehlen, dort gibt es auch viele GIFs, welche die neuen Funktionen zeigen.

Das Update auf Android 13 wird laut Samsung „in den kommenden Wochen“ nach und nach verteilt. Wie gesagt, die aktuelle Flaggschiff-Reihe ist noch im Oktober dabei und dann kommen nach und nach die anderen Galaxy-Modelle von Samsung.

One UI 5: Diese Samsung-Geräte bekommen Android 13

Galaxy S-Reihe

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note-Reihe

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z-Reihe

Galaxy Z Fold 4 5G

Galaxy Z Flip 4 5G

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy A-Reihe

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 LTE/5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Galaxy M-Reihe

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F-Reihe

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Tab-Reihe

Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

