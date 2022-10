Samsung kündigt Update auf Android 13 für diesen Monat an

Samsung testet seit einigen Wochen das große Update in Form von Android 13, was bei Samsung als One UI 5 kommen wird. One UI ist die Benutzeroberfläche von Samsung und eine neue Version nutzt auch meistens eine neue Android-Version.

Android 13: Update kommt noch im Oktober

Im Rahmen eines Events hat Samsung diese Woche bestätigt, dass die Beta bei der Galaxy S22-Reihe so weit abgeschlossen ist. Das Samsung Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra werden das Update auf Android 13 noch in diesem Monat bekommen.

Die neue Android-Version ist in diesem Jahr etwas früher dran und ich habe mir schon gedacht, dass Samsung da ebenfalls schneller sein wird. Bisher gilt das nur für die aktuelle S22-Reihe, aber die S21-Reihe und S20-Reihe sind nah dran.

In beiden Fällen wurde die Beta kurz nach der S22-Reihe gestartet und ich vermute einfach mal, dass die S21-Reihe im November und die S20-Reihe im Dezember mit Android 13 versorgt werden. Wir werden euch dann natürlich informieren, sobald das Update in Form von One UI 5 da ist, es handelt sich nur noch um ein paar Tage.

