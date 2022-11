One UI 5: Samsung nennt deutsche Update-Roadmap für Android 13

Letzten Monat hatten wir schon eine Update-Roadmap für One UI 5 von Samsung, doch mittlerweile hat sich auch Samsung Deutschland offiziell gemeldet und verraten, wann ihr mit dem Update auf Android 13 bei eurem Gerät rechnen könnt.

Es handelt sich um einen „voraussichtlichen Zeitplan“, falls es Probleme gibt, kann es also immer zu Verzögerungen kommen. Diese Liste ist „Stand November“, also noch ganz aktuell. Und Samsung hat sie aufgeteilt in Smartphones und Tablets.

Schaut die Liste also einfach mal durch und sucht nach eurem Modell, wir werden hier nicht alle Updates aufgreifen, euch aber sicher hin und wieder informieren, wenn zum Beispiel die S21-Reihe oder S20-Reihe mit Android 13 versorgt wird.

Samsung: Android 13 Roadmap

Samsung-Smartphones

Galaxy Z Fold4 – November 2022

Galaxy Z Fold3 5G – November 2022

Galaxy Z Fold2 5G/LTE – Dezember 2022

Galaxy Z Flip4 – November 2022

Galaxy Z Flip3 5G – November 2022

Galaxy Z Flip, Z Flip 5G – Dezember 2022

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra – Oktober 2022

Galaxy S21 Ultra 5G – November 2022

Galaxy S21+ 5G – November 2022

Galaxy S21 5G – November 2022

Galaxy S21 FE 5G – November 2022

Galaxy S20 Ultra 5G – Dezember 2022

Galaxy S20+ 5G – November 2022

Galaxy S20+ – Dezember 2022

Galaxy S20 5G – November 2022

Galaxy S20 – Dezember 2022

Galaxy S20 FE – November 2022

Galaxy S20 FE 5G – November 2022

Galaxy S10 Lite – Dezember 2022

Galaxy Note20 Ultra 5G – November 2022

Galaxy Note20 5G – November 2022

Galaxy Note20 – November 2022

Galaxy Note10 Lite – Dezember 2022

Galaxy A72 – Dezember 2022

Galaxy A71 – Dezember 2022

Galaxy A53 5G – November 2022

Galaxy A52, A52 5G, A52s 5G – Dezember 2022

Galaxy A51 – Dezember 2022

Galaxy A33 5G – November 2022

Galaxy A32 5G – Dezember 2022

Galaxy A23 5G – Januar 2023

Galaxy A22, A22 5G – Januar 2023

Galaxy A13, A13 5G – Januar 2023

Galaxy A12 – Januar 2023

Galaxy A04s – Februar 2023

Galaxy A03, A03s – Februar 2023

Galaxy M53 5G – Dezember 2022

Galaxy M52 5G – Dezember 2022

Galaxy M33 5G – Dezember 2022

Galaxy M32 – Dezember 2022

Galaxy M23 5G – Januar 2023

Galaxy M22 – Januar 2023

Galaxy M13 – Januar 2023

Galaxy M12 – Januar 2023

Galaxy XCover6 Pro – Dezember 2022

Galaxy XCover Pro – Dezember 2022

Galaxy XCover 5 – Januar 2023

Samsung-Tablets

Galaxy Tab S8+, S8+ 5G – November 2022

Galaxy Tab S8, S8 5G – November 2022

Galaxy Tab S8 Ultra, S8 Ultra 5G – November 2022

Galaxy Tab S7, S7+ – November 2022

Galaxy Tab S7 FE 5G – Dezember 2022

Galaxy Tab S7 FE – Dezember 2022

Galaxy Tab S6 Lite – Januar 2023

Galaxy Tab Active4 Pro 5G – Januar 2023

Galaxy Tab Active4 Pro – Januar 2023

Galaxy Tab Active3 – Januar 2023

Galaxy Tab A8 – Januar 2023

Galaxy Tab A7 Lite – Januar 2023

