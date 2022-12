OnePlus bestätigt zwei neue Flaggschiff-Produkte für Anfang 2023

OnePlus hat diese Woche wie erwartet bestätigt, dass wir Anfang 2023 ein neues Flaggschiff sehen werden. Das OnePlus 11 steht an und es wird dabei bleiben, ein Pro-Modell kommt vorerst nicht. Und was ist mit dem Launch in Deutschland?

Nun, es gab eine deutsche Pressemitteilung, aber da war nur von „internationalen Produktankündigungen“ die Rede. Ich habe zwar gehört, dass die Verhandlungen mit Nokia (es gibt ja ein Verkaufsverbot) gut liefen, aber doch gescheitert sind.

OnePlus plant neuen Flaggschiff-Kopfhörer

Es ist also unklar, ob wir das OnePlus 11, welches am 7. Februar 2023 vorgestellt wird, bei uns sehen. Was wir aber in Deutschland sehen könnten: Die OnePlus Buds Pro 2 werden ebenfalls auf dem Event gezeigt, diese dürfte man hier verkaufen.

Die deutschen Accounts von OnePlus sind jedenfalls seit Monaten inaktiv und die deutsche Launch-Seite für Februar existiert nicht. Ich würde mir da also doch keine zu großen Hoffnungen machen. Das OnePlus 11 kommt, Stand heute, nicht zu uns.

