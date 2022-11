Oppo und OnePlus: Verkaufsverbot in Deutschland bleibt bestehen

In den letzten Tagen und Wochen gab es zunehmend Gerüchte zu den ganz neuen Android-Flaggschiffen für 2023 und auch Oppo und OnePlus sind immer wieder mit von der Partie. Allerdings gibt es da seit August ein Verkaufsverbot in Deutschland.

Oppo und OnePlus: Wie ist der Stand?

Ich habe mich aber heute gefragt, wie denn da der Stand ist. Was sagen die zwei Marken dazu? Und daher habe ich mal nachgefragt. Bei OnePlus gibt es keine neue Aussage, da hat man mir mitgeteilt, dass es bei diesem alten Statement bleibt:

OnePlus hält sich gewissenhaft an die Gesetze und Vorschriften in allen Märkten, in denen wir tätig sind. Als führende Technologiemarke erkennen wir die Bedeutung des geistigen Eigentums für die Förderung von Innovationen an und legen großen Wert auf einen fairen Zugang zu wichtigen Patenten. Die Forderung von Nokia nach einer unangemessen hohen Gebühr ist diesem Effekt abträglich. Wir arbeiten aktiv mit den betroffenen Parteien zusammen, um die laufende Rechtsangelegenheit zu lösen. Während der Verkauf und die Vermarktung der betroffenen Produkte auf Eis gelegt sind, bleibt OnePlus dem deutschen Markt verpflichtet und wird seine Geschäftstätigkeit fortsetzen. In der Zwischenzeit können OnePlus-Nutzer in Deutschland weiterhin unsere Produkte und die damit verbundenen Dienstleistungen wie regelmäßige Software-Updates und unseren Kundendienst in Anspruch nehmen wie bisher.

Bei Oppo bekam ich eine neue Antwort, allerdings mit einer kürzeren Version des ersten Statements. Man hält sich daran und versucht die Angelegenheit mit Nokia zu klären. Wie? Unklar. Beide wollten mir nicht sagen, ob es schon Fortschritte gab:

Wir halten uns an die einstweilige Verfügung in Deutschland, während wir versuchen, diese Angelegenheit mit Nokia zu klären. Den Betrieb in Deutschland setzen wir weiterhin fort, abgesehen davon, dass wir Vertriebs- und Marketingaktivitäten für die betreffenden Produkte ausgesetzt haben.

Oppo und OnePlus: Wie geht es weiter?

Wie geht es also weiter? Xiaomi und Samsung freuen sich nach dem Abgang von Huawei (noch nicht ganz, aber fast) sicher, dass es zwei Mitbewerber weniger in Deutschland gibt. Doch als Kunde will man sicher wissen: Was erwartet mich 2023?

Die Smartphones bleiben weiterhin verboten, die anderen Produkte dürften hier aber verkauft werden. Oppo und OnePlus haben noch ein bisschen Zeit, um die Sache zu klären, das lukrative Weihnachtsgeschäft fällt damit aber ins Wasser.

Ich bin gespannt, ob das wirklich noch geklärt wird, wenn es bei Deutschland bleibt. Am Ende ist das immerhin nur ein Markt in Europa und BBK hat noch Realme und Vivo, die man zur Not pushen kann. Als Nutzer sicher schade, denn die Auswahl wird immer kleiner, aber nach fast vier Monaten gibt es eben noch keine Änderung.

Neue Xiaomi-Flaggschiffe setzen endlich auf eine IP68-Zertifizierung Xiaomi und die IP-Zertifizierung, das ist so ein Thema. Manchmal gibt es eine IP53-Zertifizierung, manchmal spart man sich das aber auch. Und ganz selten gibt es die IP68-Zertifizierung, momentan findet man diese aber nur beim Xiaomi 12S Ultra. Ein Xiaomi…28. November 2022 JETZT LESEN →

-->