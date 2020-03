OnePlus Pay in China gestartet

OnePlus überraschte uns im Sommer 2019, als man OnePlus Pay offiziell ankündigte. Es gab jedoch nur wenige Details und man sprach nur davon, dass der Dienst irgendwann 2020 starten soll. Mittlerweile scheint OnePlus Pay in China verfügbar zu sein.

Bei OnePlus Pay handelt es sich im Prinzip um sowas wie Google Pay oder Apple Pay, wobei berichtet wird, dass nur wenige Anbieter (drei) in China unterstützt werden. OnePlus selbst hat den Start bisher übrigens noch nicht offiziell angekündigt.

OnePlus Pay: Eher nicht für Deutschland

Huawei, Samsung und Co. haben ähnliche Dienste, manche sind größer, andere eher kleiner, aber was die globale Verfügbarkeit angeht, ist keiner so groß wie Google Pay. Es scheint für die Unternehmen aber dennoch lukrativ zu sein, eine eigene Lösung zu entwickeln, immerhin kann man damit bei Erfolg gutes Geld verdienen.

Wer die Entwicklung der mobilen Bezahldienste verfolgt hat, der weiß, wie schwer es in Deutschland ist so einen Dienst zu etablieren und Partner zu finden. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus, dass wir OnePlus Pay in absehbarer Zeit bei uns sehen werden. Da wird man sich eher auf Länder wie China und Indien konzentrieren.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

