Opel denkt über ein günstiges Elektroauto nach

Der Opel Corsa ist derzeit der Einstieg in die Elektromobilität bei Opel, aber im Gespräch mit Autocar hat der Chef verraten, dass man über ein günstigeres Modell nachdenkt. Beim Preis wären dann um die 25.000 Euro für die Basis denkbar.

Konkrete Details möchte man bei Opel natürlich noch nicht nennen, das ist auch noch keine finale Bestätigung, aber die Ankündigung kommt nicht überraschend.

Vor ein paar Tagen präsentierte Citroën ein Elektroauto, welches bei unter 25.000 Euro startet und die Stellantis-Marken sind dafür bekannt, dass man Entwicklung und andere Kosten teilt. Ich wette sogar, dass neben Citroën und Opel noch weitere Stellantis-Marken an einem entsprechenden neuen Einsteiger-Elektroauto arbeiten.

Nach den ganzen Flaggschiffen und großen SUVs ist es aber schön zu sehen, dass wir uns ab 2024/2025 auf eine neue Ära bei Elektroautos zubewegen, in der die preiswerten Modelle im Fokus stehen. Nicht nur Stellantis ist in dieser Kategorie aktiv, auch Tesla, VW, Hyundai und Co. planen schon entsprechende Elektroautos.

