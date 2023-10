Skoda zeigt Anfang 2024 ein kompaktes Elektroauto

Skoda wird im ersten Halbjahr 2024 ein kompaktes Elektroauto zeigen, im Gespräch mit Autocar hat Klaus Zellmer verraten, dass es die nächste Ankündigung von Skoda ist.

Was werden wir sehen? Den Skoda Elroq. Das ist ein etwas kleinerer Elektro-SUV und das Beitragsbild zeigt bereits eine erste Preview, die Skoda im Frühjahr 2023 präsentierte. Technische Details gibt es nicht, aber das dürfte MEB-Technik sein.

Man kann also davon ausgehen, dass hier in etwa die gleiche Technik wie im Enyaq, ID.4, ID.3 und Co. steckt. Eine Sache wollte der Chef von Skoda aber auch direkt ganz klar betonen: Wir werden den Elroq zwar 2024 sehen, aber er kommt 2025.

Skoda hat also in diesem Jahr kein neues Elektroauto auf den Markt gebracht und wird das vermutlich auch nicht 2024 tun, die ganze Last in dieser Kategorie liegt auf den Schultern des Enyaq. Der Skoda Elroq dürfte übrigens gar nicht so kompakt sein, denn es ist ein elektrischer Skoda Karoq, daher auch el(ektrisch) und (ka)roq.

