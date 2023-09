Opel kündigt preiswertes Elektroauto für 2026 an

Die Automobilbranche startete sehr teuer in die Elektromobilität, aber das ist in der Technik-Welt normal. Bei Smartphones, TVs und Co. ist das nicht anders, denn die neue Technik will (Entwicklungskosten) zum Start finanziert werden. Doch mit der Zeit etabliert sich die neue Technik und dann kommt sie auf den Massenmarkt.

Bei den Elektroautos dürfte das ab 2025 passieren, denn viele Marken arbeiten an preiswerten Modellen. Volkswagen gab zum Beispiel erst gestern an, dass man ab 2025 erste Elektroautos für um die 25.000 Euro auf den Markt bringen möchte.

Opel plant günstige Elektroautos

Stellantis ist vorbereitet und Florian Huettl hat im Rahmen der IAA 2023 in München verlauten lassen, dass ab 2026 auch bei Opel ansteht. Der Chef von Opel lobte die neue Elektro-Plattform, die mehr Möglichkeiten und solche Preise ermöglicht. Ein konkretes Elektroauto in dieser Preisklasse hat man aber noch nicht angekündigt.

Vermutlich wird es ein Pendant zum elektrischen Citroën C3 sein, der im Oktober seine Weltpremiere feiert und in der Basis unter 25.000 Euro kosten soll. Stellantis-Marken teilen sich die Entwicklungskosten gerne. Wir sprechen also vermutlich über ein eher kompaktes Elektroauto, das Problem ist also noch nicht vom Tisch.

Der elektrische Opel Astra ist zum Beispiel sehr teuer, hier wäre eine Version für unter 30.000 Euro spannend. Immerhin startet der Verbrenner in dieser Preisklasse.

Opel möchte ab 2024 alle Modelle auch rein elektrisch anbieten und ab 2025 wird man keine neuen Verbrenner mehr vorstellen. Bisher gibt es aber nur umgebaute Verbrenner, was sich ab 2024 langsam ändert, denn dann kommen nach und nach die Elektro-Plattformen von Stellantis. Eine Preview dazu gibt es bei Opel ebenfalls.

