Opel zeigt die Zukunft der eigenen Elektroautos

Opel wird im Rahmen der IAA kommenden Monat ein Konzeptauto zeigen, welches man in den letzten Wochen immer wieder angeteasert hat. Und Opel wartet auch nicht die Automesse für das Design ab, das wurde bereits heute offiziell enthüllt.

Der Opel Experimental ist ein Blick in die Zukunft der Elektroautos der Marke. Das Design des Konzeptfahrzeugs werden wir in Zukunft bei den neuen Opel-Modellen sehen und der Experimental bringt eine Besonderheit mit: Eine Elektro-Plattform.

Während die Konkurrenz bei Volkswagen, Hyundai und Co. schon ihre Plattformen für Elektroautos hat, so steht das bei Stellantis erst noch an. Die Details zu dieser ersten von vier geplanten Elektro-Plattformen haben wir euch hier aufgeschrieben.

Finale Angaben zum Elektroauto gibt es noch nicht, da dürfte es dann rund um die IAA in München mehr zu sehen geben. Bis zu 700 km sind möglich, aber es ist noch eine 400 Volt-Technologie, von 20 bis 80 Prozent dauert es also gute 30 Minuten.

Die Konzernmarken haben natürlich eigene Spielräume, bei Opel plant man ein neues Head-up-Display, ein neues 3D-Mesh-Gewebe, ein Lichtspiel und mehr. Die spannende Frage werden wir aber vermutlich auch im September nicht bekommen.

Wann kommt dieses Konzeptfahrzeug als Serienversion? Das dürfte einige Jahre dauern. Erste Elektroautos mit dieser Plattform stehen zwar 2024 bei Stellantis an, doch der Opel Experimental eher nicht. Mehr hat Opel aber auch nicht verraten.

