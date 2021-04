Opel Manta GSe ElektroMOD: Pixel-Vizor ist eine interaktive LED-Front

Opel hat heute einen weiteren Blick auf sein außergewöhnliches „E‑Projekt“ gewährt. Der Opel Manta GSe ElektroMOD ist eine Reminiszenz an den Opel Manta von 1970 und kommt mit der Pixel-Vizor-Front.

Der rein batterie-elektrische Manta GSe ElektroMOD mit seinem volldigitalen Cockpit soll so sportlich wie ein echter Opel GSe sein. Der Opel Manta wird also elektrisch, allerdings nur als Vorzeigeprojekt und nicht als Serienfahrzeug. Dennoch ist es druchaus interessant, was Opel in das gute Stück so alles verbaut.

Heute hat Opel die interaktive LED-Front des Fahrzeugs im Detail gezeigt. Diese hat auch eine schicken Namen, nämlich Opel Pixel-Vizor. Der 1970er Manta hat zuletzt das Design des neuen Opel-Markengesichtes inspiriert – dies greift nun auch der Manta GSe ElektroMOD auf. Der sogenannte Pixel-Vizor vereint den Fahrzeuggrill, die Scheinwerfer und Sensoren sowie das Markenlogo in einem großen LED-Element.

Zum Pixel-Vizor erläutert Opel:

Der Opel Pixel-Vizor spannt sich über die gesamte Fahrzeugbreite, legt sich schützend wie ein Visier vor den Neo(n)klassiker und zündet dabei ein digitales Feuerwerk. Über die gesamte Fläche kann der Manta GSe mit seiner Umwelt kommunizieren. „My German heart has been ELEKTRified“, läuft da als Schriftzug über die neue Front. „I am on a zero e-mission. I am an ElektroMOD“, erklärt der GSe seine Mission gleich selbst und zeigt im nächsten Moment die Silhouette eines Manta-Rochens, der über den Pixel-Vizor gleitet. Mit dem legendären Manta-Logo haben sich die Opel-Designer einen Spaß erlaubt und dieses in Form eines QR-Codes gestaltet. Als nächstes erstrahlt zentral das unverwechselbare Markenzeichen des Rüsselsheimer Herstellers, und aus dem Kreis zucken dann gleich zwei Blitze bis in die stylishen LED-Tagfahrlichter des Vizors. […]

Opel will mit dem Mod nach eigenen Aussagen aufzeigen, dass man unabhängig von Ersatzteilen für Motor und Getriebe sowie drohenden Fahrverboten für ältere Verbrenner eine „Fahrzeug-Legende“ am Leben halten kann. Das ist ja sowieso bereits ein Thema, welches Oldtimer-Freunde umtreibt. Aktuell erhält der neue Opel Manta GSe ElektroMOD seinen letzten Schliff in Rüsselsheim. Am 19. Mai 2021 soll der „Neoklassiker“ dann in finaler Version vorgestellt werden.

Bis zum Jahr 2024 soll jede Baureihe des deutschen Herstellers Opels „elektrifiziert“ sein. Der Kunde hat dabei aktuell die Wahl zwischen Plug-in-Hybriden wie dem Grandland X und rein batterie-elektrischen Stromern.

