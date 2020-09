Oppo Watch mit EKG-Funktion angekündigt

Oppo hat heute wie erwartet die Oppo Watch EKG in China vorgestellt, die nächste Woche in den Verkauf gehen wird. Bisher gibt es allerdings noch keine Details zum internationalen Marktstart, das Event von Oppo fand exklusiv in China statt.

Es handelt sich hier um die große Oppo Watch mit 1,9 Zoll großem Display (46 mm) und die Ausstattung der Oppo Watch EKG liest sich wie die der Oppo Watch mit 46 mm, die bereits für Deutschland angekündigt wurde (für Herbst).

Bei der Ankündigung wurde die EKG-Funktion aber nicht erwähnt, daher gehen wir aktuell mal davon aus, dass sie auch nicht vorhanden sein wird. Wir haben aber mal bei Oppo Deutschland nachgefragt und werden uns melden, wenn wir mehr wissen.

