Oppo Watch mit EKG-Funktion kommt

Oppo hat in China bekannt gegeben, dass man am 24. September eine Oppo Watch mit EKG-Funktion zeigen wird. Es handelt sich laut Oppo um eine weltweite Ankündigung, was die Frage aufwirft: Was bedeutet das nun für Deutschland?

Bei uns soll ab Mitte Oktober eine größere Version der Oppo Watch erhältlich sein, die unter anderem auch LTE mitbringt. Wird diese Version mit dem EKG-Sensor in Deutschland starten? Die kleine Version besitzt diese Funktion jedenfalls nicht.

Der EKG-Sensor wurde das erste Mal vor zwei Jahren mit der Apple Watch Series 4 eingeführt, es kommen aber immer mehr Modelle mit einem solchen Sensor auf den Markt. Ein Modell mit Wear OS und EKG-Funktion gibt es aber soweit ich weiß noch nicht. Wir werden die Ankündigung am Donnerstag genau beobachten.

