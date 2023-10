Peloton erreicht mit Österreich einen neuen Markt

Die Fitness-Marke Peloton expandiert und erobert mit Österreich ihren fünften internationalen Markt außerhalb der USA. Noch diese Woche starten Peloton Bike, Bike+ und ausgewähltes Zubehör direkt bei Amazon und lokal bei Sport-Tiedje.

Bei Sport-Tiedje wird man außerdem noch das Tread (Laufband) kaufen können, mit dem sich Peloton erstaunlicherweise zurückhält, das wird auch bis heute nicht bei uns über Amazon angeboten. Die Bikes sind also das Kerngeschäft der Marke.

Peloton erlebte in der Pandemie einen unglaublichen Höhenflug, den man aber am Ende nicht in ein nachhaltiges Geschäftsmodell umwandeln konnte und seit dem kämpft man um die Zukunft der Marke. Eine Expansion gehört also zur Strategie.

Citroën zeigt das „erste bezahlbare Elektroauto“ Citroën hat heute wie erwartet den Citroën ë-C3 vorgestellt, einen vollelektrischen Kleinwagen mit einem 44 kWh großen Akku, der für ca. 320 km Reichweite nach WLTP-Standard reichen soll. Geladen wird […]17. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->