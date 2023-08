Peloton stürzt ab: Chef ist optimistischer denn je

Peloton ist sehr stark von den Jahreszeiten abhängig, denn im Sommer wollen die Menschen eher selten in den warmen Innenräumen auf die Bikes gehen. Die Marke zeigt ihre Stärken eher im Winter, wenn es draußen kalt ist. Das war ein auch Grund für das Wachstum in der Pandemie. Doch seit dem ist es schwierig für Peloton.

Peloton-Aktie stürzt kräftig ab

Das letzte Quartal lief nicht wie erwartet und man kämpft mit Rückläufern bei der Hardware und mit weniger Abos als erwartet. Peloton blickt auf einen Verlust von 242 Millionen Dollar und die Aktie stürzte um über 20 Prozent ab. Die Anleger sind so langsam ungeduldig, der Chef zeigt sich aber weiterhin sehr zuversichtlich.

In seinem Newsletter, der einmal im Quartal erscheint und sich an Investoren der Marke richtet, ist er optimistisch und im Gespräch mit Investoren gab er sogar an, dass er nie optimistischer bei der Marke war. Es gäbe eine „enorme Diskrepanz“ zwischen dem Aktienkurs und den Dingen, an denen Peloton derzeit aktiv arbeitet.

Peloton legt Fokus auf Abo-Modell

Damit dürfte aber nicht das Comeback des Peloton Tread+ gemeint sein, denn das Laufband kommt im Winter zurück, wird dann aber deutlich teurer und soll 6.000 Dollar (kein Schreibfehler) in den USA kosten. Als hätte man nicht verstanden, dass den Kunden die Preise nach der Pandemie zu teuer sind. Doch spielt es eine Rolle?

Vermutlich nicht, denn der Fokus rückt so langsam weg von der Hardware und hin zu einem Abo-Modell. Peloton hat sich erst vor ein paar Wochen ein neues Image verpasst und will jetzt mehr als Fitness-Marke wahrgenommen werden. Daher warb man in den Geschäftszahlen auch mit 900.000 neuen App-Downloads seit Mai.

Es geht um die Zukunft von Peloton

Ich verfolge Peloton mit Spannung und das nicht nur, weil hier ein Bike+ daheim steht und ich das kostenlos nutzen kann. Ein so krasser Aufstieg und Absturz sind immer spannend. Wird es Peloton schaffen? Ich weiß es nicht, bleibe aber weiterhin skeptisch, denn 0815-Fitness-Abos gibt es bereits wie Sand am Meer auf der Welt.

Peloton hat eine Stärke und falls man diese im Wandel zu sehr vernachlässigt, dann ist die Gefahr groß, dass das nicht klappt. Auf der anderen Seite ist der Markt für normale Fitness-Abos deutlich größer, als der für 1.500 Euro teure Bikes. Warten wir aber mal noch diesen Winter ab, denn da muss Peloton dann wirklich abliefern.

