Peloton kündigt ein ganz „neues Kapitel“ an

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell: Peloton hat ein ganz neues Kapitel für das Unternehmen angekündigt. Kernaussage: Peloton möchte „nicht mehr ausschließlich als Anbieter stationärer Fitnessbikes wahrgenommen“ werden.

Das bedeutet, dass der Fokus weg von der Hardware und hin zur App und das neue „Peloton Gym“ wandert, inklusive neuer Abo-Modelle. Peloton hat sich vor allem in der Pandemie ein Image aufgebaut, welches für ein Workout daheim steht, welches wiederum teure Hardware benötigt. Jetzt steht „Fitness überall“ im Mittelpunkt.

Kurz ausgedrückt: Hardware ist ein teures Geschäftsmodell und kann auch nicht so gut wie ein simpler Dienst skaliert werden. Am Ende wird Peloton damit zu einem Abo wie Apple Fitness+, Gymondo und wie sie alle heißen. Wobei die Hardware bei Peloton erhalten bleibt, damit will man sich also auch in Zukunft noch abheben.

Peloton hat bei einer Analyse des Unternehmens gemerkt, dass man Wachstum benötigt und das global. Sowas geht ohne Hardware leichter und sollte dieser neue Plan aufgehen, wird Hardware sicher noch etwas mehr in den Hintergrund rücken.

Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, denn die Pandemie hat Peloton genutzt, aber kein nachhaltiges Geschäftsmodell aufgebaut und seit dem kämpft man doch ein bisschen ums Überleben. Das neue Image soll jetzt also die große Lösung sein.

Kann funktionieren, die Hardware von Peloton war und ist auch einfach zu teuer, aber in diesem Bereich (Fitness-Abos) gibt es eben viel und sehr harte Konkurrenz.

Die neuen Abo-Modelle von Peloton

Peloton App Free – Entwickelt, um die aktuelle Trainingsroutine des Mitglieds zu ergänzen oder um Neulingen einen Vorgeschmack auf das zu geben, was Peloton zu bieten hat. Dieses App-Modell bietet in der englischsprachigen Version derzeit mehr als 50 Kurse, die aus 12 Fitness-Disziplinen kuratiert wurden. So haben Nutzer die Möglichkeit, Workouts zu kombinieren, die ihren individuellen Interessen entsprechen, auch wenn sich diese Ziele im Laufe der Zeit ändern. Es wird zudem eine wechselnde Auswahl an Kurs-Specials enthalten sein, die regelmäßig aktualisiert werden. Das Abo-Modell ‚Peloton App Free‘ ist in Deutschland sowie allen globalen Märkten kostenlos.

– Entwickelt, um die aktuelle Trainingsroutine des Mitglieds zu ergänzen oder um Neulingen einen Vorgeschmack auf das zu geben, was Peloton zu bieten hat. Dieses App-Modell bietet in der englischsprachigen Version derzeit mehr als 50 Kurse, die aus 12 Fitness-Disziplinen kuratiert wurden. So haben Nutzer die Möglichkeit, Workouts zu kombinieren, die ihren individuellen Interessen entsprechen, auch wenn sich diese Ziele im Laufe der Zeit ändern. Es wird zudem eine wechselnde Auswahl an Kurs-Specials enthalten sein, die regelmäßig aktualisiert werden. Das Abo-Modell ‚Peloton App Free‘ ist in Deutschland sowie allen globalen Märkten kostenlos. Peloton App One – Für Mitglieder, die unbegrenzten Zugang zu Tausenden von Kursen in 9 der 16 Fitness-Disziplinen von Peloton haben möchten, darunter Krafttraining, Meditation, Outdoor Walking, Yoga und mehr – sowie Zugang zu allen Kursen, die im kostenlosen Abo-Modell ‚Peloton App Free‘ enthalten sind. App One-Mitglieder können außerdem bis zu drei gerätegestützte Cardio-Kurse pro Monat belegen (auf Peloton Bike, Bike+ oder Tread). Neue On-Demand- und Live-Kurse werden fast täglich angeboten, ebenso wie der Zugang zu Challenges, Programmen und Collections von Peloton. Das Abo-Modell ‚Peloton App One‘ ist in Deutschland für 12,99 EUR pro Monat erhältlich.

– Für Mitglieder, die unbegrenzten Zugang zu Tausenden von Kursen in 9 der 16 Fitness-Disziplinen von Peloton haben möchten, darunter Krafttraining, Meditation, Outdoor Walking, Yoga und mehr – sowie Zugang zu allen Kursen, die im kostenlosen Abo-Modell ‚Peloton App Free‘ enthalten sind. App One-Mitglieder können außerdem bis zu drei gerätegestützte Cardio-Kurse pro Monat belegen (auf Peloton Bike, Bike+ oder Tread). Neue On-Demand- und Live-Kurse werden fast täglich angeboten, ebenso wie der Zugang zu Challenges, Programmen und Collections von Peloton. Das Abo-Modell ‚Peloton App One‘ ist in Deutschland für 12,99 EUR pro Monat erhältlich. Peloton App+ – Entwickelt für Nutzer, die einen unbegrenzten Zugriff auf die umfangreiche Peloton-Kursbibliothek wünschen (ohne Lanebreak- und Scenic-Kurse). Dieses Abo-Modell umfasst alle Angebote von ‚Peloton App One‘ und ermöglicht den Zugang zu Tausenden von gerätebasierten Cardio-Kursen, die auf jedem Indoor-Bike, oder Laufband absolviert werden können. Das Abo bietet zusätzlich exklusiven Zugang zu Kursen mit den neuesten Spezialinhalten. Das Abo-Modell ‚Peloton App+‘ ist in Deutschland für 24,00 EUR pro Monat erhältlich.

