Roborock verwirrt mit einem neuem Saugroboter

Roborock hat mit dem Roborock S7 Max Ultra einen neuen Saugroboter vorgestellt, der ehrlich gesagt verwirrt und im Lineup überflüssig ist. Das liegt zum einen am Namen, denn viele von euch werden jetzt denken: Moment, sind wir nicht schon beim S8-Lineup angelangt? Richtig, aber es ist tatsächlich ein neuer Saugroboter.

Der Roborock S7 Max Ultra ist eine leicht abgespeckte Version des Roborock S8 Pro Ultra, den man zum Start vor ein paar Wochen für 1.399 Euro bekam. Die neue S7-Version kommt auf 1.199 Euro und sie wird „demnächst“ offiziell erhältlich sein.

Zu viele Ultra-Modelle bei Roborock

Unterschiede? Da muss man schon die Lupe holen, denn der Roborock S7 Max Ultra hat nur 5500 Pa statt 6000 Pa und sonst habe ich keine gefunden. Gleicher Akku, gleicher Wassertank, gleicher Staubbehälter. Nur die Doppelrollen der S8-Reihe fehlen, aber ich weiß nicht, ob dieses Upgrade wirklich 200 Euro wert ist.

Es ist ein seltsamer Schritt in meinen Augen, denn das Lineup der Saugroboter wird immer unübersichtlicher und bei Ultra denkt man zwar direkt an Flaggschiff mit der großen Station, die Wasser und Staub entleeren kann, aber bei S7 denkt man eben an die alten Modelle, die teilweise schon vor über zwei Jahren vorgestellt wurden.

Roborock hat jetzt also einen Roborock S7 MaxV Ultra, einen Roborock S7 Pro Ultra, einen Roborock S7 Max Ultra und einen Roborock S8 Pro Ultra im Angebot.

Das verwirrt sogar mich, der diese Entwicklung genau verfolgt.

Ein konkretes Datum für den Roborock S7 Max Ultra gibt es noch nicht, aber der Saugroboter soll bald starten. Weitere Details werden dann auf der Produktseite zu finden sein, die aber noch nicht online ist. Mal schauen, ob es vielleicht auch eine gute Aktion zum Marktstart gibt, damit könnte dieser Saugroboter attraktiv sein.

