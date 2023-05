Peloton plant einen großen Neuanfang für die Marke

Womit verbindet ihr Peloton? Mit teuren Bikes für daheim? Mittlerweile vielleicht auch mit einem Laufband und Rudergerät? Damit wurde die Marke in der Pandemie bekannt und erlebte einen Höhenflug. Doch nach dem Hype folgte der Absturz.

Seit dem sucht Peloton nach einer Lösung und auch wenn es wieder besser läuft und man vorsichtig optimistisch ist, so läuft es noch nicht gut. Allerdings hat man das Unternehmen genau analysiert und festgestellt, dass es so nicht weitergeht.

Peloton: Mehr App, weniger Hardware

Das komplette Marketing war weiterhin auf das alte Image mit den Heimtrainern ausgelegt, doch das steht bei den Nutzern gar nicht mehr im Fokus. 57 Prozent der aktuellen Nutzer waren im letzten Quartal auf keinem Bike der Marke unterwegs.

Doch nicht nur das, man hat herausgefunden, dass 38 Prozent der Nutzer gar keine Hardware von Peloton nutzen. Daher will man einen Neuanfang für die Marke und diesen Wandel nutzen, die App von Peloton rückt noch diesen Monat in den Fokus.

Peloton will langfristig nicht nur für die Bikes bekannt sein, man möchte eine neue Fitness-Marke mit einem breiten Angebot werden. Die Peloton-App wird daher im Mai „neu eingeführt“, was für mich auch nach einem großen App-Update klingt.

Das wird den Rückgang im aktuellen Quartal nicht aufhalten, aber mit Beginn des Sommers haben es alle Home-Fitness-Dienste schwer. Langfristig erhofft man sich so aber wieder ein stabiles Wachstum für Peloton, was so langsam wichtig wäre.

Peloton: Globales Wachstum benötigt

Laut Peloton konnte man die internen Kosten deutlich senken, aber jetzt benötigt es auch wieder Wachstum, was man vor allem global erzielen möchte. Die Marke blickt auf ein spannendes Jahr und wir werden sie wohl schon bald ganz neu erleben.

Ich bin gespannt, denn auf der einen Seite bringt ein allgemeiner Fitness-Dienst eine größere Zielgruppe als teure Hardware mit, aber auf der anderen Seite ist das Angebot an solchen Diensten gigantisch, da wird Peloton viel Konkurrenz haben.

Es kann aber eine Lösung für die Zukunft der Marke sein, die teure Hardware ist es jedenfalls nicht und daher muss man etwas ändern. Mal schauen, wie das neue Image aussieht und was Peloton für 2023 und die Zukunft der App geplant hat.

