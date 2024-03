Perfekt für Steam Deck und Co. – Deus Ex: Mankind Divided kostenfrei verfügbar

Der Epic Games Store ist sicherlich jedem ein Begriff, der sich mit Spielen und der Gaming-Szene beschäftigt. Der Epic Games Store ist eine von Epic Games entwickelte und betriebene Plattform für den Vertrieb von Spielen und Software über das Internet, die als Pendant zu Valves Steam fungiert.

Seit dem Start 2018 bietet die Plattform über den Client regelmäßig kostenlose Spiele an, auch ich konnte in den letzten Jahren das ein oder andere Spiel ergattern.

Deus Ex: Mankind Divided – Einmal „kaufen“, für immer behalten

Bis zum 21. März 2024 hat man nun die Möglichkeit, sich ein weiteres – und durchaus interessantes – Spiel für die eigene Bibliothek zu sichern: Deus Ex: Mankind Divided. Vor allem Besitzer eines Steam Deck, ROG Ally, Lenovo Legion Co. können sich so ein wirklich gutes Spiel sichern.

Das Spiel des kanadischen Entwicklerstudios Eidos Montreal wurde 2016 für mehrere Plattformen veröffentlicht und ist der vierte Teil der Deus Ex-Reihe. Das Cyberpunk-Action-Rollenspiel ist der direkte Nachfolger von Deus Ex: Human Revolution und konnte damals wie heute in den Testberichten überzeugen.

PlayStation 5 Pro: Neuer Leak verrät (fast) alle Details Letzte Woche gab es sehr viele Details zur PlayStation 5 Pro und es gab Zweifel bei der Quelle, die Tom Henderson von Insider Gaming zerstreuen konnte. Das stimmt so, das […]18. März 2024 JETZT LESEN →

-->