Planet of Lana erscheint am 23. Mai für PC und Xbox (auch im Game Pass)

Planet of Lana ist mir schon vor ein paar Wochen aufgefallen, denn ich mag diese Art von Spiel, in der man im 2D-Stil seitlich durch eine Welt wandert, die auch noch gut aussieht und mit schöner Musik untermalt ist. Jetzt gibt es endlich ein Datum.

Ab dem 23. Mai kann man Planet of Lana spielen und bei Steam und im Xbox Store kaufen. Microsoft hat sich dieses Indie-Spiel exklusiv gesichert und packt es auch direkt zum Launch in den Xbox Game Pass, was mich mir also entgegenkommt.

Der Abstand zu Zelda ist noch etwas zu kurz und Diablo 4 folgt zu kurz danach, aber falls Planet of Lana das bietet, was der Trailer verspricht, dann kommt es auf die Liste für den Sommer. Bei solchen Spielen hoffe ich immer, immerhin ist das noch ein unbekanntes Studio, dass sie gut sind und Trailer nicht zu viel versprechen.

