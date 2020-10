PlayStation 5: Sony zeigt mehr Gameplay von Demon’s Souls

Sony wird im Gegensatz zu Microsoft mit einem exklusiven Lineup an Spielen mit der PlayStation 5 starten und ein Titel, der direkt am 12. November erscheint, ist Demon’s Souls. Bei uns wird das Spiel ebenfalls ab dem 12. November erhältlich sein, die PlayStation 5 startet aber erst am 19. November in Deutschland.

Um den Hype der Konsole noch weiter anzufeuern und um ein paar Nutzer vom Kauf der neuen Xbox abzuhalten, hat Sony nun ein recht langes Gameplay-Video für Demon’s Souls veröffentlicht. Aber keine Angst, es zeigt gar nicht so viel vom kompletten Spiel, vor allem, wenn man ab Minute 4:45 das Video ausmacht.

-->

Optisch auf jeden Fall ein beeindruckendes Spiel, welches man sich in 4K auf YouTube anschauen kann. Macht das am besten direkt auf eurem 4K-Fernseher, dann bekommt ihr einen noch besseren Eindruck vom Spiel. Mal schauen, ob man hier auch eine Story erwarten kann, oder ob das Spiel einfach nur gut aussieht.

PlayStation 5: Sony zeigt Launch-Trailer Microsoft hat vor ein paar Tagen vorgelegt und die große Werbekampagne für die neue Xbox Series X und Xbox Series S eingeleitet. Passend dazu präsentierte man auch einen neuen Werbeclip, mit dem man den Marktstart feiern möchte. Nun holt Sony…28. Oktober 2020 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->