PlayStation 5: Sony zeigt Launch-Trailer

Microsoft hat vor ein paar Tagen vorgelegt und die große Werbekampagne für die neue Xbox Series X und Xbox Series S eingeleitet. Passend dazu präsentierte man auch einen neuen Werbeclip, mit dem man den Marktstart feiern möchte.

Nun holt Sony so langsam beim Marketing auf, hinkt aber ein bisschen hinter Microsoft hinterher. Man merkt jedoch, dass da aktuell sehr viel passiert und fast jeden Tag gibt es neues Material (das dürfte bis zum Marktstart so bleiben).

Heute gab es den offiziellen Launch-Trailer für die PlayStation 5, die mit dem Motto „Play Has No Limits“ vermarktet wird. Weiter unten könnt ihr die volle Länge (60 Sekunden) sehen, im TV wird euch in den kommenden Wochen dann sicher immer wieder eine kürzere Version (30 Sekunden) von diesem PS5-Spot begegnen.

