PlayStation 5: Sony hat VR (fast) aufgegeben

Mit PSVR2 wollte Sony mit der PlayStation 5 auf dem aufbauen, was man mit dem ersten VR-Headset für die PlayStation 4 erschaffen hat. Doch es sieht so aus, als ob dieser Plan gescheitert ist und Sony die VR-Brille mittlerweile abgehakt hat.

Es fehlen große Spiele, bis heute gibt es kein AAA-Spiel der PlayStation Studios, die Drittanbieter ignorieren die Plattform und wie man hört, steckt Sony selbst nicht mehr viel Geld in Spiele. PSVR2 ist nicht tot, aber auf einem guten Weg dorthin.

Diese Nachricht dürfte keinen überraschen, immerhin hat sich Sony bereits für den PC geöffnet, damit die VR-Headsets vielleicht noch ein zweites Leben bekommen. Wobei man dort auf viele Features verzichten muss, die das PSVR2 ausmachen.

Zwei VR-Spiele sind wohl noch bei Sony in Entwicklung, es ist aber unklar, ob das große Titel sind. Ich vermute eher nicht. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass es das danach war und man eigentlich schon mit dem VR-Headset abgeschlossen hat.

Was ich persönlich äußerst schade fände, denn ich mag es, sehr sogar. OLED, das haptische Feedback, die Leistung einer PS5, die einfache Nutzung, ich habe es gerne genutzt. Doch ohne Spiele bringt das nichts, auch bei mir staubt es jetzt zu.

Meine Hoffnung war, dass Apple die VR-Branche pusht, da ja auch Unternehmen wie Meta alles geben. Doch das Gegenteil deutet sich an und vielleicht wird VR auch immer eine Nische bleiben. Vielleicht warten wir auf einen Durchbruch, den es so nie geben wird. Mal schauen, was uns Sony in diesem Jahr so zeigen wird.

