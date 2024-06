Microsoft spricht über Xbox-Exklusivspiele für andere Konsolen

Microsoft hat sich in diesem Jahr für eine neue Strategie bei der Gaming-Sparte entschieden und trennt sich von der Idee der Exklusivspiele. Xbox-Spiele gibt es mittlerweile auch für die Sony PlayStation und die Nintendo Switch. Klappt das?

Im Gespräch mit Variety zeigt sich Matt Booty von Microsoft sehr zufrieden damit, die Resonanz war bisher gut. Ich weiß zwar nicht, welche er meint, aber ich denke damit ist die monetäre Resonanz gemeint, denn die PS5-Plattform ist sehr groß.

Die Entscheidungen für Xbox-Spiele auf anderen Konsolen werden übrigens von Fall zu Fall entschieden, aber Phil Spencer hat bereits betont, dass man sich hier keine Grenzen setzen wird. Wir wissen ja bereits, dass sogar Halo bald abwandert.

Microsoft will an der Xbox festhalten

An der Xbox möchte Microsoft aber festhalten, so Chef der Xbox Game Studios, die Hardware sei wichtig und bleibt. Wobei wir alle Microsoft kennen, ich vermute, dass man das wirklich möchte, aber Satya Nadella wird den Umsatz genau beobachten.

Interessant ist auch, wie Microsoft mittlerweile über Exklusivspiele spricht, denn man nennt sie „Launch Exclusives“. Ein richtiges Xbox-Exklusivspiel, welches für andere Konsolen ausgeschlossen wird, scheint es ab jetzt nicht mehr zu geben.

Die Zukunft der Xbox ist noch offen

Es war ein richtig gutes Xbox Showcase dieses Jahr und auch die Gamescom wird wohl spannend bei Microsoft, aber der negative Eindruck bleibt bei mir. Sony hat kein Interesse an Astro Bot für die Xbox und Nintendo sicher auch nicht an Zelda.

Wohin führt das also in ein paar Jahren, wenn die guten Xbox-Spiele auf der PS5 verfügbar sind? Wer kauft dann noch Xbox-Hardware? Wie will man sich damit in Zukunft abheben? Öffnet man die Xbox vielleicht sogar bald für Steam und Co.?

Die komplette Vision dieser neuen Xbox-Strategie von Microsoft werden wir erst in ein paar Monaten oder Jahren sehen, was ich auf der einen Seite sehr spannend finde, aber auf der anderen Seite sehe ich auch eine reale Gefahr, dass die Xbox als Konsole das gleiche Schicksal wie Windows Phone bei Microsoft einschlagen wird.

