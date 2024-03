Sony PlayStation: VR-Headset bereitet Probleme

Sony schickte vor etwa einem Jahr ein neues VR-Headset für die PlayStation 5 ins Rennen und ich war zum Start durchaus angetan. Doch seit dem tat sich ehrlich gesagt nicht wirklich viel und es war von einer schlechten Nachfrage die Rede.

Sony PSVR2: Produktion wurde pausiert

Das erste Jahr lief für Sony schlechter als erwartet und daher hat man vorerst die Produktion pausiert, so Bloomberg. Es liegen einfach noch viel zu viele Einheiten auf Lager, die Sony vorher verkaufen muss, eigentlich peilte man 2 Millionen an.

Nach dem durchaus soliden Start in Q1 2023 ist das neue VR-Headset für die PS5 nach und nach recht stark eingebrochen, so IDC, die Zahl hat sich in einem Jahr fast halbiert. Waren es einst fast 600.000 Einheiten pro Quartal, so blickt man bei Sony trotz Weihnachtsgeschäft gerade mal auf etwas mehr als 300.000 Einheiten.

Dabei sind VR-Headsets dank Apple und Meta derzeit durchaus im Trend, woran liegt es also? Der weiterhin recht hohe Preis von 550 Euro ist ein Punkt, aber die Hardware ist gut, ich fand das vor einem Jahr ehrlich gesagt gar nicht übertrieben.

Sony PSVR2: Es fehlen die Spiele

Was aber fehlt, sind Spiele. Es gibt kein AAA-Spiel der PlayStation Studios, wenn man Horizon Call of the Mountain ignoriert, was für mich kein AAA-Level war. Und es wurde bis heute auch keins angekündigt und beliebte Spiele wie Half-Life: Alyx fehlen noch. Der Katalog ist okay, aber eher grenzwertig für diesen Preis von Sony.

Mal schauen, ob sich das langfristig ändert, wenn der Support für den PC kommt, aber ich glaube es irgendwie nicht. Sony hat es versucht, der Durchbruch blieb aus und jetzt öffnet man die Plattform, damit vielleicht PC-Spieler die Hardware kaufen.

Schade, der Anfang hat mir persönlich sehr viel Spaß bereitet, aber es ist auch kein gutes Zeichen, dass das PlayStation Studio in London eingestampft wurde, das sich mit vielen VR-Spielen beschäftigt hat. Ist VR bei der PlayStation tot? Warten wir mal 2024 ab, aber ich vermute, dass Sony das Projekt intern schon „abgehakt“ hat.

