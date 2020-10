PlayStation 5: Sony gibt hohe Nachfrage an

Jim Ryan von Sony gab in einem Interview mit Reuters an, dass sich die PlayStation 5 in den ersten 12 Stunden so oft „verkauft“ (bisher befindet man sich mit der PS5 noch im Vorverkauf) hat, wie die PlayStation 4 in den ersten 12 Wochen.

PlayStation 5: Nicht jeder bekommt eine Konsole

Die Nachfrage nach der neuen PlayStation sei „sehr beträchtlich“ und man geht davon aus, dass nicht jeder beim Marktstart eine Konsole bekommen wird. Sony versucht es, aber die Nachfrage wird wohl größer als das Angebot sein.

Die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Konsolen gesteigert und mit den neuen Maßnahmen für Winter werden viele sicher den Kauf einer Next-Gen-Konsole in Erwägung ziehen. Für Sony und Microsoft ist die Pandemie ein Boost für die neuen Konsolen. Die Pandemie erschwert allerdings auch die Produktion der PS5.

Zahlen hat Sony bisher noch keine genannt, doch die gibt es in der Regel mit den Quartalszahlen. Da die PlayStation 5 am 12. November (in den USA) startet, wird es die ersten Verkaufszahlen also vermutlich im Januar oder Februar geben.

