PlayStation 5: Sony plant mehr Exklusivspiele als jemals zuvor

Sony schickte Ende 2020 die PlayStation 5 ins Rennen und jede Einheit, die auf den Markt kommt, wird direkt verkauft. Das wird sicher auch noch eine Weile so bleiben. Doch Sony ist auch auf die Zeit vorbereitet, in der die Nachfrage sinkt.

Sony investiert viel in PS5-Exklusivspiele

Jim Ryan hat bei Nikkei bestätigt, dass für die aktuelle PlayStation-Generation noch mehr Exklusivspiele geplant sind, als für die PlayStation 4 oder jede andere Generation davor. Man investiert „ruhig und stetig“ in neue „high quality“-Spiele.

Studio-Übernahmen wie bei Insomniac Games schließt man auch nicht aus, um das Portfolio für die PlayStation weiter zu stärken, so der Chef der PlayStation-Sparte. Hier hat vor allem Microsoft mit Bethesda gerade so richtig vorgelegt.

Das Lineup an exklusiven AAA-Spielen ist für mich auch das beste Argument für eine PlayStation, auch wenn das Paket bei den restlichen Punkten bei Microsoft und der Xbox ebenbürtig oder teilweise sogar hier und da eine Ecke besser ist.

PS5-Event rund um die E3 geplant?

Die ersten Monate der PlayStation 5 waren noch recht dünn besiedelt, doch nun kommen mit Returnal und Ratchet & Clank zwei exklusive AAA-Spiele auf den Markt und Horizon Forbidden West und God of War könnten noch 2021 folgen.

Viele gehen mittlerweile aber auch davon aus, dass sich die Spiele teilweise noch verschieben werden – auch weil die PS5 kaum lieferbar ist. Sony dürfte da in den kommenden Wochen vielleicht auch mal wieder ein neues „State of Play“-Event geplant haben. An der E3 nimmt man nicht teil, ignorieren wird man sie aber nicht.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

