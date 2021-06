PlayStation Plus aktuell bei Amazon, Saturn, MediaMarkt, REWE und Co. im Angebot

Sony feiert derzeit die „Days of Play 2021“ mit diversen Angeboten und ab heute gibt es auch das Abo für PlayStation Plus zum reduzierten Preis. Aktuell zahlt ihr für 12 Monate nur 44,99 Euro, normalerweise kostet das Abo fast 60 Euro.

Was ist PlayStation Plus? Hier gibt es jeden Monat neue Spiele, die ihr im Abo spielen könnt, im Juni sind Spiele wie The Witcher 3 und Star Wars: Squadrons dabei. Die Spiele verschwinden aber nach einer Zeit wieder aus dem Abo.

Wie jedes Jahr nehmen viele Shops an der Aktion teil und auch im Einzelhandel (bei ALDI, LIDL und Co.) kann man die Karte mit den 12 Monaten derzeit reduziert kaufen. Die Aktion ist ab sofort online und geht laut Sony bis zum 9. Juni 2021.

PS: Auch PlayStation Now ist aktuell vergünstigt zu haben.

